Detaliul de la audierea lui Zuckerberg care i-a amuzat pe internauti - FOTO

Jurnaliştii prezenţi au observat însă un detaliu privind modul în care fondatorul Facebook a fost aşezat la birou, cu o pernă suplimentară pe scaun, pentru a fi mai înalt.

Zuckerberg are o înălţime de 1,70 de metri, însă scaunul masiv şi biroul impunător i-au creat probleme de vizibilitate, astfel că s-a recurs la acest truc.

Internauţii s-au amuzat, asemănându-l cu un copil care ar urma să-i ceară chelneriţei degeţele de pui şi un suc de mere.

Mark Zuckerberg on a baby seat pic.twitter.com/xwD8mlRuMg

Stop infantilizing Mark Zuckerberg! Also, here’s his booster seat. (Photographs by Evy Mages.) pic.twitter.com/MeKwDZwIEF