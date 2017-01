Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi

Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.

Solutionarea acestui dosar vine dupa ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil in valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justitia americana intr-un dosar legat de inselarea investitorilor in legatura cu vanzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) inaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmeaza sa dea publicitatii joi rezultatele financiare pentru 2016.