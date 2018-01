Dezastru in California. Cel putin 13 persoane au murit, cateva sute au ramas blocate in case, iar altele sunt date disparute, dupa o furtuna violenta - VIDEO

Imagini apocaliptice vin din sudul statului american California, unde toata noaptea trecuta a plouat abundent. Dupa cateva ore, in toiul noptii, versantii, dezgoliti in urma cu o luna de cel mai mare incendiu din istoria Californiei, au luat-o la vale. Zeci de case au fost distruse de alunecarile de teren. Unele au fost miscate din loc, altele ingropate in pamant. Namolul a pus stapanire pe intreaga zona.

Imediat ce s-a luminat, pompieri, insotiti de caini, au inceput sa cerceteze zona in cautarea supravietuitorilor. Au fost folosite elicoptere pentru a salva oamenii din ramasi blocati in case. Peste 50 de persoane au fost scoase din locuinte, fiind preluate de pe acoperis, intre care si familii cu bebelusi. Cei care au reusit sa se salveze singur, povestesc cu groaza prin ce au trebuit sa treaca.

“Parea ca un tren marfar vine spre casa. Se auzeau bolovanii de noroi cum se rostogolesc iar toata casa tremura.”

Prin clipe de cosmar au trecut si cei care s-au aventurat sa iasa noaptea, in timpul furtunii cu masinile ca sa scape de urgia naturii.

“M-am panicat, ei dormeau. Eu eram in cizme si strigam ca soseaua e plina de noroi.

“Gardul este distrus, iar garajul nostru este in namol.”

Autoritarile au raportat ca alte 300 de persoane sunt blocate in Canionul Romero, aflat la est de orasul californian Santa Barbara. Politia trimisa la fata locului a declarat ca locul seamana cu un camp de lupta din primul razboi mondial. In urma furtunii, si soselele s-au transformat in rauri sau mlastine.

"Aceasta zona era candva o sosea, nu un rau curgator. A fost socant pentru noi cand ne-am trezit."

Din aceasta cauza s-au inregistrat 275 de accidente rutiere la primele ore ale diminetii, de noua ori mai multe decat intr-o dimineata obisnuita.

Inundatiile si alunecarile de teren, care afecteaza zonele deja distruse in urma unui incendiu izbucnit luna trecuta, au dus la inchiderea a 48 de km din autostrada principala din regiune. Incendiile din luna decembrie au afectat zonele cu vegetatie, care ajutau la prevenirea inundatiilor si alunecarilor de teren.

In decembrie, peste o mie de cladiri au fost facute scrum, iar 200 de mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele. Se estimeaza ca incendiile au provocat pagube de aproape 40 de milioane de dolari.