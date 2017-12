Dezastru in Filipine. Peste 130 de oameni au murit din cauza inundatiilor, provocate de ploile abundente - VIDEO

Furtuna tropicala ce a lovit sudul Filipinelor a lasat in urma pagube uriase. Raurile au iesit din matca, iar apele au inundat sute de locuinte. Viiturile au provocat alunecari masive de teren. In cele mai afectate regiuni autoritatile au decretate stare de urgenta. Mobilizati au fost soldati, pompieri si sute de voluntari.

In 24 de ore numarul victimelor a crescut considerabil – sunt cel putin 133 de persoane decedate, peste 60 de oameni inca nu pot fi gasiti. Cea mai afectata este insula Mindanao. Acolo mii de familii au ramas fara apa si curent electric. Filipine este afectat de circa 20 de taifunuri pe an. In 2013, o furtuna a ucis aproape 8 mii de oameni si a lasat 200 de mii de familii fara adapost.