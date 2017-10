Dezastru in Germania, dupa ce o furtuna a distrus copacii, iar vantul puternic i-a facut sa se prabuseasca peste oameni: 6 persoane au murit - VIDEO

O furtuna puternica a facut dezastru in Germania. Copaci au fost scosi din radacini de rafalele de vant si s-au prabusit peste oameni. 6 persoane s-au stins pe loc. La Berlin si Hamburg, pomperii sunt in stare de alerta. In doar cateva ore au interventi de 800 de ori. Traficul feroviar a fost intrerupt, iar mai multe aeroporturi au fost inchise.