Dezastru in Italia. 20 de oameni au murit, hectare de padure au fost facute una cu pamantul, iar strazile s-au umplut de apa, din cauza inundatiilor puternice. Anuntul facut de meteorologi - VIDEO

Cel putin 20 de oameni au murit pana acum din cauza inundatiilor puternice, care au lovit Italia. In afara de asta, zeci de hectare de padure au fost facute una cu pamantul in nordul tarii, strazile s-au umplut cu apa, iar cele mai importante institutii din numeroase localitati au fost inchise. Meterologii se asteapta la un nou val de vant si ploi in urmatoarele zile.