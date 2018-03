Dezastru in nord-estul SUA dupa ce o furtuna s-a abatut asupra unor regiuni. Cel putin opt oameni au murit, iar milioane de familii au ramas fara lumina - VIDEO

Sunt imagini filmate in Massachusetts, unde vantul a doborat copaci si a rupt cabluri de curent electric. Familii intregi au fost evacuate din regiunile afectate.

Charlie BAKER, GUVERNATOR MASSACHUSETTS: ”Mai avem de indurat aceasta furtuna inca multa vreme, este principalul mesaj pe care vreau sa-l transmit.”

Furtuna a provocat inundatii in zonele de coasta. Din cauza vantului, care a atins si 120 de kilometri pe ora, aproape doua milioane de familii au ramas in bezna.

”Nu avem lumina. Ei spun ca in doua-trei zile situatia ar putea reveni la normal. Am 58 de ani. Eu am crescut aici, dar nu am vazut asa ceva pana acum.”

Garda nationala a fost mobilizata pentru salvarea sinistratilor surprinsi de apele revarsate. Din cauza furtunii au fost anulate mii de zboruri aeriene, mai ales pe aeroporturile din Boston si Washington. In plus, autoritatile au anuntat ca a crescut bilantul victimelor, sunt cel putin opt oameni decedati.