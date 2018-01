Dezastru intr-un centru, la bursa de valori, din Jakarta. Zeci de persoane, ranite dupa ce un etaj intreg al cladirii s-a prabusit peste ei - VIDEO

Totul s-a produs in miezul zilei, in timp ce angajatii se intorceau de la pauza de masa, iar un grup de studenti venisera in excursie la bursa de valori. La un moment dat etajul 2 al cladirii s-a prabusit, iar mai multe persoane au ramas captive printre daramaturi. Panicati, oamenii au fost evacuati de urgenta din interior, iar la fata locului au fost chemate 15 ambulante, dar si salvatori, care au scos victimele de sub ruine.

Cauzle prabusirii nu sunt clare, deocamdata. Cel de-al doilea etaj al cladirii a cazut si peste o cafenea. Autoritatile indoneziene spun ca cel putin 72 de persoane au fost transportate la spital cu diferite traumatisme.