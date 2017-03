Dezordine si haos pe strazile din Minsk. Politistii au fost filmati in timp ce bagau cu forta in autocare oamenii iesiti la un protest - VIDEO

Scenele socante au fost surprinse la Minsk. Cativa martori au reusit sa filmeze momentul, cand zeci de politisti imbracati in civil imping in autobus zeci de protestatari.

Trecatorii au incercat sa se implice si sa opreasca comportamentul agresiv al politistilor. Jurnalistii straini au mentionat ca incidentele au avut loc desi, autoritatile ar fi permis dsfasurarea mitingului.

Oamenii au iesit in strada mai multe zile in sir, fiind nemultumiti de legea numita impotriva parazitarii sociale, care prevede taxe mari pentru cei care au fost angajati in campul muncii mai putin de jumatate de an.

"Ei au uitat că sunt slugile noastre. Noi i-am ales pentru ca ei să ne apere interesele, dar nu să ia ultimii bani. "

Peste 60 de mii de oameni au semnat o petitie impotriva acestei legi. Daca va intra in vigoare, oamenii vor fi nevoiti sa plateasca 200 de dolari anual, daca nu au fost angajati o perioada necesara de timp in campul muncii si nu anunta ca sunt someri.