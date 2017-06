Dezordinea a inceput pe strazile capitalei ucrainene, dupa ce ieri sute de oameni au iesit la parada homosexualilor: "Ucraina este pentru toti" - VIDEO

Ucraina este pentru toti, au scandat sute de localnici care au iesit la parada. Aceste slogane, dar si barbatii imbracati in rochii cu paiete, au fost primite cu nemultumiri. Asa ca, autoritatile au fost nevoite sa mobilizeze sute de politisti, pentru a asigura securitatea manifestantilor.

"Eu vreau ca în ţara noatră, în Ucraina noastră dragă, să fie scoase toate obstacolele, iar în scoietate să existe toleranţă şi respect."

"Oamenii au dreptul să nu semene cu noi. Eu, de exemplu, sunt stângaci şi m-am născut stângaci. Poate că şi ei s-au născut diferiţi."

Drept raspuns, alte cateva sute de persoane au iesit pentru a sustine familia traditionala. Totusi, spiritele au fost greu de linistit, asa ca manifestantii au fost urcati in autobuze si transportati in locuri sigure. In schimb, in capitala Brazileiei totul a trecut fara incidente. Acolo, strazile au fost pline de oameni, veniti din toate colturile lumii.

"Vrem ca oamenii să recunoască că avem drepturi. Sunt o fiinţă umană. Plătesc impozite ca orice altă persoană."





Brazilienii au pregatit un adevarat carnaval. Oamenii au defilat pe strazi imbracati in vestimentatii colorate, care abundau in paiete si pene.

Parade asemanatoare au mai avut loc si in alte tari, cum ar fi Statele Unite, Italia si Grecia.