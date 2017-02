Dezvaluirile unui jihadist ISIS capturat. Amar Hussein a violat peste 200 de femei si a ucis cel putin 500 de oameni

Autoritatile kurde le-au acordat privilegiul rar unor jurnalisti Reuters de a vorbi cu Amar Hussein si un alt militant ISIS, capturat si el in Irak. Hussein sustine ca citeste zilnic Coranul ca sa devina o persoana mai buna, insa in acelasi timp a dezvaluit ca a violat peste 200 de femei din minoritati irakiene si a ucis peste 500 de oameni incepand cu 2013, de cand s-a alaturat ISIS, precizand ca acesta era considerat un "comportament normal" pentru ei. Tanarul de 21 de ani spune ca nu are nici un regret pentru faptele lui oribile.

"Barbatii tineri au nevoie de asa ceva. E ceva normal", a spus el. "Impuscam si decapitam pe oricine trebuia", a spus acesta, precizand ca la inceput i s-a parut dificil, insa dupa antrenamente intense acest lucru i se parea ceva normal si natural.

Islamic State militant Amar Hussein (22) says he raped 200+ women: “Young men need this...This is normal” https://t.co/v1jN2fiGL4

Hussein a povestit ca a devenit militant jihadist de la varsta de 14 ani, fiind influentat de predicatorul de la moschee. Astfel, a ajuns sa se alature retelei teroriste Al Qaeda, iar apoi Statului Islamic. Cu toate acestea, el se considera o victima pentru ca nu a avut pe nimeni care sa-l invete ce e bine si ce este rau.

#IslamicState (#ISIS) militants behind bars

Ghaffar Abdel Rahman(31y/o)+ Amar Hussein(22y/o) #SULAIMANIYA, #Iraq,REUTERS/Zohra Bensemra pic.twitter.com/RMBU5ZYPQf

— ✌☮#UpTheRebels☮✌ (@Chara_fc) February 17, 2017