Dezvaluirile unui spion CIA recrutat pentru asasinate la comanda. "Am facut ceea ce fac teroristii"

"Am facut ceea ce fac teroristii. Doar ca nu mi se spunea astfel", a explicat Antonio Veciana, in varsta de 88 de ani. El a fost recrutat in 1959 de agentul David Atlee Philipps – cunoscut sub aliatul Bishop – pentru a-l ucide pe Fidel Castro.

INFORMATII FALSE





La inceput, ideea era de a destabiliza regimul : “aceasta era treaba mea: lansarea de zvonuri”, povesteste el. Fostul agent spune ca s-a aflat, printre altele, in spatele informatiilor false privind un proiect de lege care prevedea ca Guvernul cubanez sa le ia copiii parintilor lor pentru a-i creste – ceea ce a permis “operatiunea Peter Pan”, adica trimiterea a 14.000 de copii in SUA de catre parintii lor. El spune ca regreta ca a separat astfel copiii de parintii lor.

GRUPARE PARAMILITARA

Veciana povesteste si ca a fondat o grupare paramilitara anti-Castro, “Alpha 66”, ce a desfasurat o lupta de gherila impotriva lui Castro in anii ’60 si ’70. El pretinde si ca l-a vazut pe agentul care l-a recrutat intalnindu-se cu Lee Harvey Oswald – asasinul presedintelui Kennedy – cu trei luni inainte de asasinarea lui JFK, in 1963.

Veciana considera ca viata sa este “o istorie de esecuri”, pentru ca nu a reusit sa il ucida pe Castro, iar operatiunile sale pentru a-l discredita pe argentinianul Ernesto Che Guevara au esuat, pentru ca acesta a devenit un simbol al stangii. Dupa mai multe tentative de sinucidere, Veciana a renuntat la vechea sa viata si a scris la sfarsitul cartii sale testament: "Viata mea secreta s-a terminat”.