Dimineata de foc in Teheran. 12 oameni au murit in doua atacuri separate in capitala Iranului - VIDEO

Dimineata de foc in Teheran. 12 oameni au murit in doua atacuri separate in capitala Iranului. Patru indivizi au luat cu asalt cladirea Parlamentului, iar altul s-a aruncat in aer la mausoleul fondatorului repubulicii islamice. Peste 40 de persoane au fost ranite in atacurile revendicate de Statul Islamic.