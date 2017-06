Din 15 iunie, in Romania, dispar tarifele de roaming in UE. Cine pierde si cum ii vor taxa operatorii de telefonie mobila

Din 15 iunie, dispar "tarifele de roaming" in toata Uniunea Europeana. O exceptie o reprezinta traficul de date, care va fi injumatatit fata de cel disponibil acasa.

Incepand de joi, apelurile telefonice efectuate in roaming si SMS-urile trimise vor fi scazute din abonamentul national existent in Romania, fara nici un cost suplimentar. O veste buna pentru milioane de romani, dar care nu- ajuta deloc pe cei care nu calatoresc in UE.

Roxana Baias, director marketing rezidential Telekom in Romania: "Undeva la 10-15% din romani pleaca intr-adevar si isi fac vacantele in strainatate, predominant bineinteles in Uniunea Europeana."

La depasirea minutelor si SMS-urilor incluse in abonament, se vor percepe suprataxe de maximum 3,2 eurocenti pe minut. Uniunea Europeana a impus insa o "politica de utilizare rezonabila in roaming", care vizeaza mai ales datele. Adica in roaming vom avea acces doar la o parte a traficului de date.

Andrea Rossini, director consumer Unit Vodafone: "Aceste cantitati sunt foarte generoase si sunt precis calculate conform regulilor si urmaresc evitarea folosirii abuzive de catre cei care traiesc tot timpul in strainatate."

Bianca Bardas, consumer division manager Orange: "Nu conteaza ca aveti 2 Giga in abonament, conteaza insa daca abonamentul dumneavoastra costa 9 euro, 11 euro sau 15 euro. Valoarea abonamentului lunar este cel care de fapt da volumul de date disponibil in roaming."

Prin aplicarea formulei europene, un abonament de 15 euro cu TVA cu 5 Giga Byti inclusi va permite utiliarea in roaming a peste 3 GigaByti.

Roxana Baias: "De exemplu, la un abonament de 7 euro care are 3 Giga in tara, aceasta limita il va duce pe un consumator la 1,5 Giga, mai mult decat suficient pentru o saptamana pe care o are in vacanta."

Unii analisti se tem ca operatorii vor incerca sa isi recupereze costurile suplimentare marind preturile, idee respinsa insa de operatori.

Ion Vaciu, director revista "Comunicatii mobile": "Vom plati mai mult 11 luni si jumatate, pentru a avea jumatate de luna cat avem concediul in strainatate acel , adica sa nu mai platim."

Andrea Rossini: "Nu vom schimba preturile ofertelor noastre, vor ramane la fel, asa cum le-am prezentat clientilor."

La depasirea utilizarii rezonabile a serviciului de roaming, vom plati: apeluri efectuate: 0,032 euro/minut; apeluri primite: 0,0108 euro/minut; SMS-uri trimise: 0,01 euro/SMS; trafic de date: 7,7 euro/GB.

Ion Vaciu: "Vor pierde cei de la tara, din Romania, care nu calatoresc in strainatate. Ei, practic, vor plati mai mult tot timpul anului, dar ei niciodata nu vor beneficia de acel concediu in strainate unde sa nu plateasca."