Din cauza anularii curselor British Airways, un cuplu britanic a fost nevoit sa isi amane nunta. Ce s-a intamplat cu rudele celor doi

Laura Sciortino si sotul ei, Sam, din Surrey au planuit sa se casatoreasca, duminica, pe insula Santorini si-au zburat catre destinatia saptamana aceasta, relateaza BBC

Totusi, dupa ce sistemul informatic al celor de la Britwish Airways a suferit o eroare majora, fratele Laurei, matusa, unchiul si trei domnisoare de onoare nu au mai putut ajunge in timp util.

De aceea, cei doi au fost nevoiti sa isi reprogrameze nunta pe care o planuisera in urma cu doi ani. Dupa o zi stresanta, ceremonia a avut loc, in cele din urma, luni, cu o zi intarziere fata de planul initial.

“Am fost pusi in situatia de a reprograma toate aranjamentele facute in prealabil. Din fericire, cei care au organizat nunta au inteles situatia delicata in care ne aflam. Nu am fi reusit fara ei”, a explicat Laura.

Fratele si familia femeii au ajuns la timp pentru a participa la marele eveniment, dupa ce au apelat la alta companie aeriana, dar potrivit Laurei, ea s-a intalnit cu ei exact cand a fost dusa la altar.

“Au ajuns pe insula abia luni dupa amiaza, nu am avut timp sa ii intampin”, a adaugat ea. Sam a spus ca pana la urma nunta a decurs conform planului, chiar daca au existat cateva incidente minore.