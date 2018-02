Din ce cauza s-a produs tragedia de langa Moscova. Primele versiuni inaintate de autoritati. Lista persoanelor decedate - VIDEO

”Un avion!”

Sunt primele imagini filmate la locul prabusirii avionului, din care se vad cateva fragmente ale aparatului de zbor. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo la ora locala 14 si 24 de minute. Patru minute mai tarziu, avionul a disparut de pe radare. Presa rusa a publicat o inregistrare audio dintre care se aude cum turnul de control incearca sa ia legatura cu echipajul.

”Saratov 703, raspundeti!”

Avionul s-a prabusit pe un camp, in apropiere de localitatea Argunovo, aflata la aproximativ 80 de kilometri de Moscova. Cativa localnici povestesc ca au vazut cum a cazut aeronava.

”Am auzit un zgomot, un sunet neobisnuit. A fost o explozie. Fragmente din avion zburau spre mine, ca in filme.”

”A fost o explozie puternica, ferestrele s-au cutremurat. Noi am fugit in directia aceea. Cand am ajuns, am vazut cadavre sub zapada.”

La locul prabusirii au fost trimisi 150 de pompieri cu 20 de autospeciale, dar si sapte echipaje de medici. Operatiunile de cautare vor dura toata noaptea, insa acestea se desfasoara dificil din cauza ninsorii.

”Fragmentele nu sunt mari si sunt aruncate pe o distanta imensa.”

Anchetatorii au confirmat ca au gasit una dintre cutiile negre ale aeronavei, dar si doua cadavre si mai multe ramasite umane. La bordul avionului se aflau 65 de pasageri si sase membri ai echipajului, toti au murit.

Printre victime se numara un adolescent de 17 ani, un copil de 12 ani si unul de cinci. Potrivit presei ruse, marea majoritatea a pasagerilor erau locuitori ai regiunii Orenburg, unde se indrepta aeronava.

Unul dintre ei si-a pierdut viata chiar in ziua sa de nastere, astazi a implinit 33 de ani. Un alt barbat le-a povestit jurnalistilor ca a scapat cu viata pentru ca in ultimul moment a intors biletul la aceasta cursa, pentru ca i s-au schimbat planurile.

Avionul An-148 al companiei ruse Saratov Airlines urma sa aterizeze in Orsk. Pe aeroportul din oras, rudele persoanelor care se aflau in avionul prabusit au aflat cu durere despre tragedie.

Mai multi medici si psihologi au ajuns pe aeroport pentru consiliere. Intre timp, autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla din ce cauza s-a prabusit avionul. Sunt luate in calcul mai multe versiuni, printre care o eroare de pilotaj, o defectiune tehnica sau conditiile meteo nefavorabile.

Pe de alta parte, compania aeriana Saratov Airlines sustine ca avionul de pasageri nu avea nicio problema tehnica, iar echipajul era experimentat, pilotul avand peste cinci mii de ore de zbor. La scurt timp de la prabusire, in presa a aparut versiunea ca avionul s-ar fi lovit cu un elicopter al Postei Rusiei, insa ulterior aceasta ipoteza a fost exclusa. Aeronava An-148 a fost fabricata in 2010.

Ministerul de Externe de la Chisinau a luat legatura cu ambasada tarii noastre de la Moscova pentru a afla daca printre victime sunt si cetateni moldoveni.