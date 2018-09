Dior, prezentare spectaculoasa la Paris. Barfa evenimentului: vanzarea casei de moda Versace

În timp ce aşteptau show-ul, spectatorii avizaţi comentau cu însufleţire zvonurile că faimoasa casă de modă Versace a fost preluată de compania lui Michael Kors, pentru 2 miliarde de dolari.

Casa Dior şi-a prezentat noua colecţie pe hipodromul Longchamp de lângă Paris. Locul a fost amenajat ca un studio de dans şi iluminat doar de câteva reflectoare. În timp ce din tavan cădeau petale de trandafir, câţiva dansatori au interpretat o coregrafie concepută de israelianul Sharon Eyal.

Don’t miss a moment of the Dior Spring-Summer 2019 show unveiled live here first at the start of Paris Fashion Week!#DiorSS19 #SAVE



Choreographer: Sharon Eyal https://t.co/2HgetNYhky