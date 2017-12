Diplomat britanic, gasit fara viata in Beirut. Ar fi fost violata si apoi strangulata - FOTO

Trupul fără viaţă al Rebeccei Dykes a fost găsit pe o autostradă, în circumstanţe neclare, scrie The Guardian.

Tânăra lucra în cadrul Ambasadei Marii Britanii din Beirut.

Trupul fără viaţă al tinerei a fost găsit pe marginea unei autostrăzi la primele ore ale zilei de sâmbătă. Împrejurările care a condus la moartea Rebeccăi este neclară. Potrivit BBC, care citează poliţia, femeia ar fi fost violată şi strangulată.

Din primele informaţii, se crede că tânăra a fost la o petrecere şi se bănuieşte că a plecat singură, aproape de miezul nopţii.

Anchetatorii sosiţi la faţa locului au constat că asupra tinerei nu existau acte, iar o examinare medico-legală a sugerat că a murit în jurul orei patru, sâmbătă.

Ambasadorul britanic în Liban, Hugo Shorter, a scris: ″Întreaga ambasadă este profund şocată, întristată de această veste. Gândurile mele se îndreaptă către familia, prietenii şi colegii lui Becky. Oferim sprijin consular familiei sale şi lucrăm îndeaproape cu autorităţile libaneze”.

