Diplomati americani au inceput sa-si piarda auzul in mod inexplicabil. Pe cine arunca vina SUA

In toamna anului trecut, mai multi diplomati americani, care locuiesc la Havana, au inceput sa-si piarda auzul in mod inexplicabil.



Dupa luni de ancheta, autoritatile americane au tras concluzia ca fusesera expusi unor dispozitive avansate care opereaza in afara gamei de sunete percepute de oameni si care fusesera plantate in casele lor sau in apropiere.

Nu este clar daca dispozitivele au fost folosite intentionat pentru a face rau diplomatilor sau daca aveau alt scop.

Surse apropiate anchetei spun ca se analizeaza si ipoteza ca o a doua tara, de pilda Rusia, sa se afle in spatele “atacurilor acustice”. Statele Unite au expulzat zilele trecute doi diplomati cubanezi din cauza acestor incidente.