Directorul CIA l-a criticat dur pe Trump si l-a avertizat sa fie atent la Rusia. "Impactul asupra SUA poate fi profund"

John Brennan l-a si prevenit sa fie atent la declaratiile pe care le va face dupa investirea in functie, transmite Reuters.

'Spontaneitatea nu este ceva care apara interesele nationale de securitate si, de aceea, atunci cand vorbeste sau cand reactioneaza, asigurati-va ca intelege ca implicatiile si impactul asupra Statelor Unite poate fi profund', a afirmat Brennan, intr-un interviu la postul Fox News.

'Nu este vorba doar despre dl Trump. Este vorba despre Statele Unite ale Americii', a subliniat directorul CIA, comentariile sale evidentiind tensiunile ce exista intre presedintele ales si comunitatea de informatii din SUA.

Trump a acuzat saptamana trecuta serviciile de informatii americane pentru scurgerea in presa a unui raport neverificat despre materiale compromitatoare pe care Rusia le-ar avea despre el. Intr-un mesaj pe Twitter, miliardarul a acuzat aceste servicii de practici aducand aminte de Germania nazista.

'Ceea ce mi se pare revoltator este punerea semnului de egalitate intre comunitatea de informatii si Germania nazista. O consider o mare ofensa', a adaugat John Brennan, punand sub semnul intrebarii si mesajul trimis lumii de faptul ca presedintele ales declara ca nu are incredere in propriile agentii de informatii.

Saptamana trecuta, Senatul l-a audiat pe congresmanul republican Mike Pompeo, desemnat de catre presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, sa preia sefia CIA.