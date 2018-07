Directorul turc al unei scoli din Mongolia, rapit, iar ulterior eliberat. Autoritatile mongole au impiedicat decolarea avionului, suspectat ca apartine armatei turcesti, in care se afla Veysel Akcay

Director al unei scoli in Mongolia, Akcay este cunoscut ca un apropiat al lui Fethullah Gulen, predicator musulman autoexilat in SUA si caruia Ankara ii imputa puciul esuat din iulie 2016 din Turcia, noteaza The New York Times.

In timp ce presupusii rapitori il conduceau la aeroportul international Gingis Khan, absenta sa de la scoala a alarmat colegii, care au contactat autoritatile.

Un mic avion de pasageri aterizase discret pe aeroport la ora 1 dimineata, iar site-ul flightradar 24, care urmareste in timp real pozitiile avioanelor, precizeaza ca aparatul este utilizat de armata turceasca.

Au urmat negocieri de peste opt ore intre rapitori si autoritatile mongole, care au refuzat decolarea avionului inainte de convocarea responsabililor Ambasadei Turciei.

Parlamentari si cateva sute de manifestanti s-au adunat pe aeroport pentru a cere eliberarea lui Veysel Akcay.

Battsetse Batmunkh, viceministru de Externe, a prevenit responsabilii turci asupra faptului ca orice tentativa de rapire pe teritoriul mongol va constitui o „violare grava a independentei si suveranitatii” tarii.

La Ankara, ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a negat aceste acuzatii in cadrul convorbirii telefonice cu omologul sau din Mongolia. In final, avionul a decolat, dar fara Veysel Akcay. Acesta a fost audiat de politie si a fost supus unor teste medicale.

Incidentul aminteste vasta vanatoare angajata de Ankara la scara globala. Dupa puciul esuat, autoritatile turcesti ii cauta fara ragaz pe cei suspectati ca sunt partizanii lui Fethullah Gulen, fostul aliat al actualului presedinte, Recep Tayyip Erdogan, predicatorul negand orice implicare in tentativa de lovitura de stat.

Serviciile secrete turcesti au organizat in ultimele luni mai multe operatiuni pentru readucerea in Turcia a adeptilor lui Galen care traiesc in strainătate.

In aprilie, Ankara a afirmat ca serviciile sale secrete au adus in tara 80 de persoane arestate in 18 tari diferite.

Sursa: The New York Times.