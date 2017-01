Discurs controversat al Madonnei, la Marsul Femeilor: "M-am gandit mult sa arunc in aer Casa Alba"

Peste doua milioane de oameni au luat parta la manifestatiile anti-Trump organizate in mai multe orase din Statele Unite. La Washington, Madonna le-a spus femeilor aflate la protest ca s-a gandit mult sa arunce in aer Casa Alba, dar e constienta ca asta nu va schimba faptul ca Donald Trump este acum noul presedinte.

"A fost nevoie de un moment ingrozitor pentru a ne trezi.... Binele nu a castigat aceste alegeri, insa binele va castiga pana la urma" a spus Madonna in fata celor 500.000 de oameni stransi la Washington.

Starul pop a anuntat ca acest mars al femeilor reprezinta inceputul unei "revolutii", insa momentul care a atras atentia cel mai mult a fost acela in care a spus ca "s-a gandit sa arunce in aer Casa Alba", insa ca "asta nu va schimba nimic si nu trebuie sa cadem in disperare"

Despre inaugurarea lui Donald Trump vedeta americana a spus ca este "furioasa" si "scandalizata".