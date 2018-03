Discursul despre “Starea Natiunii” tinut de Vladimir Putin a aratat ca o lectie despre armamentul nuclear. Seful statului a prezentat cu mandrie un nou sistem de rachete - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”A inceput faza activa a testelor cu noul sistem de rachete care contine o racheta intercontinentala grea pe care am numit-o “Sarmat”. Este o arma foarte puternica. Sistemul de aparare antiracheta nu constituie un obstacol pentru ea.”

Si pentru a demonstra ca nu sunt vorbe goale, Vladimir Putin a prezentat imagini video cu noua racheta, dar si o grafica de calculator in care aceasta zboara pe mai multe traiectorii in jurul pamantului.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Dupa cum se vede din imagini, racheta poate ataca tinte aflate atat la nord, cat si la sud.”

Presedintele s-a laudat ca noile rachete rusesti Sarmat nu pot fi oprite de scuturile americane si a spus ca dezvoltarea acestora este un raspuns la consolidarea apararii antiracheta a Statelor Unite.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “Nu ne-am limitat la aceasta. Am inceput sa dezvoltam sisteme care nu utilizeaza in general o traiectorie balistica. Iar asta inseamna ca in lupta cu ele, sistemele PRO sunt inutile.”

Putin a anuntat dezvoltarea si altor tipuri de arme capabile sa asigure securitatea Rusiei. Presedintele a vorbit despre rachete de croaziera si drone submarine, care pot transporta focoase nucleare. O alta arma moderna care nu ar putea fi detectata este o racheta submarina ce ar putea lovi portavioane sau tinte terestre de pe coaste. Putin sustine ca unele dintre aceste arme noi ar fi unice in lume.

“Video, va rog.”

“Dupa cum intelegeti, nimeni in lume nu mai are asa ceva.”

Putin a mentionat ca armele aflate in dotarea armatei nu mai sunt “o mostenire sovietica”, ci produsul modern al specialistilor din Rusia.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “In ciuda tuturor problemelor cu care ne-am confruntat in economie, in finante, in industria de aparare, in armata, Rusia a fost si ramane cea mai mare putere nucleara. Nimeni nu a vrut cu adevarat sa discute cu noi. Nimeni nu ne-a ascultat, ascultati-ne acum!”

Inainte de a vorbi despre noile tipuri de arme nucleare, discursul presedintelui a fost precedat de promisiuni. Si a vorbit in asa fel, de parca ar fi castigat deja alegerile prezidentiale.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “In urmatorii sase ani, trebuie sa reducem de cel putin de doua ori nivelul de saracie."

Discursul presedintelui a fost ascultat de deputati, senatori, membri ai Guvernului rus si alti oficiali de nivel inalt. In acest an, cand candideaza pentru al patrulea mandat, Putin a vorbit mai mult decat de obicei – aproape doua ore. Traditia de a rosti un discurs despre starea natiunii a fost initiata de fostul presedinte Boris Eltin in 1994. Pe 18 martie rusii isi vor alege presedintele.