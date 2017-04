Discutau despre conflictul din Siria si resursele de petrol si...au adormit. Cum au fost surprinsi cativa presedinti musulmani - VIDEO

In asemenea ipostaze au fost surprinsi de jurnalisti presedintele Yemenului, al Palestinei, dar si alti lideri musulmani. Acestia se odihneau in timp alti sefi de stat discutau despre crizele din tarile arabe. Pe agenda era si rolul Iranului in regiune, dar si problemele politice din Irak si Libia. Fotografiile au ajuns pe retelele de socializare si au devenit virale.

In gluma, internautii au numit subiectele discutate la summit neserioase si plictisitoare.