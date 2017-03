Discutiile pe retelele jihadiste s-au intensificat dupa ce Londra a interzis electronicele mari la bordul unor avioane

Declaratia vine in conditiile in care un barbat in jur de 40 de ani, inarmat cu un cutit, a incercat miercuri sa forteze intrarea in Parlamentul britanic. El ar fi injunghiat un ofiter de politie, inainte de a fi impuscat, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.

In plus, o masina de teren ar fi lovit un grup de pietoni pe podul Westminster, din apropiere de Parlament. Cel putin 12 oameni au fost raniti, potrivit unor informatii neconfirmate. Apoi, masina ar fi intrat in plin in gardul Legislativului. Nu este clar daca exista o legatura intre cele doua incidente de securitate.