Dispozitiv suspect, detonat in Oslo. Un barbat a fost retinut intr-un cartier locuit de musulmani

Un reporter Reuters spune ca a auzit o bubuitura puternica la scurt timp dupa sosirea unei echipe de genisti. ”Zgomotul exploziei a fost mai puternic decat cel pe care l-ar fi produs explozivii nostri”, a declarat un purtator de cuvant al politiei, care a anuntat o investigatie la fata locului.

Dispozitivul ar fi putut sa provoace pagube limitate, a anuntat politia anterior.

Politia a refuzat sa ofere informatii despre suspect.

Serviciile norvegiene de securitate PST au anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter ca au preluat ancheta de la politia locala.

In zona Groenland din Oslo, un cartier multietnic in care se afla baruri si restaurante populare si o serie de moschei, se afla totodata principalul sediu al politiei, la mai putin de un kilometru de locul in care a fost gasit dispozitivul.

In Suedia vecina, un camion a intrat vineri in multime la Stockholm, a omorat patru persoane si a ranit alte 15 in ceea ce politia a spus ca pare sa fie un atac terorist.

In 2011, Anders Behring Breivik, un extremist de dreapta, a detonat o masina-capcana la Oslo, a ucis opt persoane si a avariat sediul Guvernului norvegian, dupa care s-a dus si a deschis focul pe Insula Utoeya, unde a ucis alte 69 de persoane, majoritatea liberi laburisti care participau la o tabara.