Distractia este in toi la Munchen, unde a inceput Oktoberfest, unul dintre cele mai mari festivaluri ale berii din lume. Sunt asteptati peste sase milioane de oameni. Ce pregatesc organizatorii - VIDEO

Sarbatoarea a fost deschisa cu o parada de costume, asa cum cere traditia veche de 184 de ani. Apoi, primarul din Munchen a dat cep primului butoi de bere.

”Trei, doi, unu!”

In scurt timp, corturile uriase s-au umplut de oaspeti insetati. O halba de bere costa 10 euro si 95 de centi, cu 25 de centi mai mult decat anul trecut.

”Mi-am propus in fiecare an sa vin si sa stau la aceeasi masa. Sarbatoresc cu o halba de bere, o gustare si o atmosfera frumoasa.”

”Imi place atmosfera. Bere, dans, prieteni, pui bun si un covrig. Stam toti la o masa si poate chiar vom canta.”

Acum exista si o aplicatie care le spune vizitatorilor in ce corturi gasesc locuri libere.

Dieter REITER, PRIMARUL ORASULUI MUNCHEN: ”Le doresc tuturor un Oktoberfest pasnic. Sper ca toti cei care se distreaza aici, sa ajunga acasa teferi si nevatamati sau, in cel mai rau caz, sa aiba nevoie doar de niste pastile pentru cap a doua zi.”

Pentru siguranta, ghivece uriase blocheaza intrarile in zona in care are loc festivalul. A fost suplimentat numarul camerelor de supraveghere, iar accesul vizitatorilor cu rucsacuri este interzis.