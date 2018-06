Distractie incheiata tragic in Venezuela. Cel putin 21 de tineri, intre care 8 minori, au murit in urma unei busculade, intr-un club de noapte din Caracas - VIDEO

Aproximatv 500 de persoane, in mare parte adolescenti, participau la o petrecere organizata la sfarsitul anului scolar. Un conflict ar fi izbucnit in timpul sarbatorii, iar un individ a pulverizat un dispozitiv cu gaze lacrimogene.

Tinerii au intrat in panica si s-au calcat in picioare, incercand sa iasa din club. Cei care au scapat le-au spus politistilor ca butelia cu gaze lacrimogene a fost aruncata in multime dinspre toaleta clubului, dupa care cineva a inchis usile.

"Localul are o singura iesire. Scarile pe care ei voiau sa iasa erau foarte inguste, asa ca ei s-au pomenit intr-o capcana."

Victimele au varste cuprinse intre 16 si 20 de ani. Sapte persoane, intre care si proprietara clubului de noapte au fost retinute. Cea din urma este invinuita de nerespectarea normelor de securitate, in contextul in care faptasul a putut sa intre in club cu grenada.