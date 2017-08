Divort inedit in India. O femeie a reclamat ca sotul nu-i face o toaleta

Femeia, cu varsta in jur de 20 de ani, era casatorita de 5 ani si era nevoita sa mearga pe camp pentru a-si face nevoile. Legile din India permit divortul in situatii limita, cum ar fi violenta domestica sau cruzime.

Avocatul femeii a declarat pentru AFP ca judecatorul de caz a concluzionat ca defecarea fortata in aer liber este o forma de tortura. Instanta din statul Rajasthan a aratat ca femeile sunt deseori obligate sa astepte pana se lasa seara pentru a merge pe camp sa-si faca nevoile, in loc sa aiba o toaleta.

”Cheltuim bani pe tutun, lichior si telefoane mobile, dar nu vrem sa construim toalete pentru a proteja demnitatea familiei noastre. La sate, femeile asteapta apusul pentru a-si face nevoile fiziologice. Nu este numai o cruzime fizica, ci este afecteaza si demnitatea unei femei”, a aratat judecatorul, conform Times of India, preluat de BBC.

Femeia a intentat divortul in 2015.

In zonele rurale din India, realizarea nevoilor fiziologice pe camp este foarte comuna. Guvernul si-a propus sa construiasca pana in 2019 o toaleta in fiecare gospodarie, insa proiectul s-a lovit de o rezistenta din partea oamenilor. Chiar si acolo unde au fost construite toalete publice, multi nu le folosesc, in ciuda raspandirii bolilor asociate cu fecalele.

Anul trecut, UNICEF a estimat ca aproximativ jumatate din populatia Indiei nu foloseste toaleta.