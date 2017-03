Dmitri Medvedev este acuzat ca si-ar ascunde averea. Potrivit liderului opozitiei ruse, premierul ar detine iahturi si vile de lux scrise in acte dupa prieteni - VIDEO

"În partea stângă este un teren sportiv. În centru, este un lac şi casa principală. Suprafaţa acestuia este de aproximativ 1500 de m2. Putem vedea un garaj pentru maşini şi o casă pentru servitori. În cadrul mai nimeresc 2 piste pentru elicoptere şi o staţie de alimentare."

Aceasta ar fi una dintre vilele pe care le-ar avea Dmitri Medvedev. In investigatie, mai sunt prezentate si alte proprietati ale premiurului rus. Printre ele podgorii, iahturi, automobile si o resedinta montana de lux.

"Acesta ar fi un obiect olimpic, care a fost construit pentru Jocurile de la Soci. Nu este complex sportiv şi nici un hotel. Este o reşedinţă privată construită personal pentru Dmitri Medvedev. Este casa principală. Suprafaţa este de peste patru mii de metri pătraţi. Cel mai interesant este bazinul cu tobogane.”

Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, care a realizat investigatia mai spune ca Medvedev detine fabrici de vinuri si ulei de masline in regiunea italiana, Toscana.

“Vedem o plantaţie de măsline, care sunt multe aici. Clădirea reprezintă un magazin de firmă, unde se vând vinuri şi ulei de măsline. Suprafaţa totală a viţei de vie şi a culturilor de măsline este de 100 de hectare, adică un milion de metri pătraţi. Este echivalent cu două suprafeţe ale Vaticanului.”

Potrivit lui Navalnii, toate ar apartine lui Medvedev, nu si in acte. Vilele si proprietatile ar fi scrise pe numele unor cunoscuti, prieteni sau colegi de grupa, de exemplu, Ilia Eliseev, care ocupa o functie inalta in GazpromBank, a treia cea mai mare banca din Rusia. Totodata, premierul rus si-ar fi construit averea din mita sub forma de donatii.

Mai exact, Medvedev si-ar fi ascuns banii prin intermediul unor fundatii de caritate, conduse de apropiatii sai, care s-au bucurat de nenumarate ori de donatii din partea multor oameni de afaceri. Conform datelor din investigatie, peste un miliard de euro a fost transferat pe contul fundatiei.

Aleksei Navalnii s-a remarcat in timpul protestelor anti-Putin in 2011 si 2012 si este liderul unui ONG care lupta cu coruptia. Deocamdata, nimeni dintre administratia de la Moscova nu a reactionat la investigatia lui Navalnii.