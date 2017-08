Dmitri Rogozin s-a razgandit? Vicepremierul rus a sters toate mesajele pe care le-a scris pe twitter despre conflictul sau cu autoritatile romane - VIDEO

Intr-unul dintre mesajele postate pe 28 iulie, Rogozin a scris, facand referire la autoritatile de la Bucuresti, “Asteptati raspuns, nemernicilor.” Vinerea trecuta, oficialul rus nu a putut ajunge la Chisinau pentru ca avionului in care se afla i-a fost interzis sa intre in spatiul aerian romanesc. Astfel, Dmitri Rogozin a fost nevoit sa faca cale intoarsa. In scurt timp, ministerul rus de Externe a cerut explicatii Bucurestiului, iar Rogozin a amenintat cu sanctiuni.