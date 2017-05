Documente de negociere a Brexitului. Ce garantii cere UE cu privire la drepturile cetatenilor europeni

De asemenea, oficialii europeni vor ca Londra sa continue si dupa martie 2019 sa contribuie la fondul de pensii pentru fostii angajati si oficiali UE, potrivit unor documente de negociere publicate de UE inainte de lansarea oficiala a discutiilor, relateaza Daily Telegraph, preluat de news.ro.

Unul dintre documente, intitulat “Principii Esentiale privind Drepturile Cetatenilor”, afirma ca “membrii familiei (…) se vor putea alatura detinatorului dreptului (de cetatean UE – n.r.) in orice moment dupa momentul intrarii in vigoare a acordului de retragere” a Londrei din blocul comunitar.

Textul se va aplica “rudelor actuale si viitoare”, ceea ce inseamna ca angajamentul s-au putea aplica mai multor generatii.

De asemenea, cetatenii U Ear urma sa primeasca un document de identitate care sa le ofere lor, partenerilor lor si copiilor dreptul de a ramane in Marea Britanie.

Un alt document, intitulat “Principii Esentiale privind Acordul Financiar”, sugereaza amploarea notei de plata pe care Londra ar trebui sa o plateasca pentru iesirea din UE. Textul mentioneaza 74 de institutii diferite ale UE la care Londra ar trebui sa continue sa contribuie, inclusiv Comisia European, Consiliul UE si Agentia Europeana de Standardizare.

Suma finala va fi platita in euro si va fi stabilita “pe baza principiului ca Marea Britanie trebuie sa isi onoreze partea sa din finantarea tuturor obligatiilor asumate in perioada in care a fost membru al Uniunii”, mai scrie in document.

“Obligatiile Marii Britanii trebuie fixate ca proportie din obligatiile UE calculate la data retragerii, in concordanta cu o metodologie ce va fi convenita in prima faza a negocierilor”, precizeaza blocul comunitar.

In nota de plata vor trebui incluse si “pensiile si alte beneficii financiare” ale angajatilor de la institutiile UE.