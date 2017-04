Doi barbati au fost arestati in Franta, pentru ca planuiau un atentat terorist, exact inainte de alegerile prezidentiale

Potrivit The Telegraph, cei doi suspecti au varstele de 23 si 29 de ani si au fost prinsi de agentii secreti si trupele speciale antiteroriste. Amandoi erau cunoscuti serviciilor de securitate, a precizat postul francez de televiziune BFMTV, insa niciunul nu era originar din Marsilia.

Politia era pe urmele lor inca de weekendul trecut, a declarat o sursa pentru Reuters, care a mai spus ca cei doi barbati s-ar fi radicalizat in religia islamista in timpul in care au stat in inchisoare.

Deocamdata nu se stie nimic despre tinta celor doi teroristi, insa Marine Le Pen, candidata Frontului National urma sa organizeze ultima sa campanie electorala miercuri seara, in orasul port Marsilia.

Ministrul de Interne Matthias Fekl a declarat ca cei doi indivizi au fost arestati in al 3-lea arondisment, fiind "suspectati ca intentionau sa lanseze un act violent iminent inaintea alegerilor prezidentiale".

Ministrul a mai precizat ca securitatea a fost intarita in Franta in aceasta perioada si ca peste 50.000 de politisti, jandarmi si soldati vor actiona pe strazi in fiecare dintre cele doua runde de alegeri prezidentiale.

Autoritatile franceze au descoperit arme si materiale ce putea fi folosite la bombe in cursul perchezitiilor efectuate dupa arestarea celor doi suspecti.

Surse din anturajul lui Francois Fillon au precizat ca cei doi au fost prinsi datorita informatiilor transmise de serviciile britanice.

“Informatia initiala a venit de la serviciile britanice, care ar fi obtinute date despre doua persoane cunoscute serviciilor de informatii”, a spus o sursa apropiata candidatului de dreapta la alegeri.

In Franta se vor organiza alegeri prezidentiale pe 23 aprilie, in timp ce a doua runda va avea loc pe 7 mai.

Saptamana trecuta, candidatii la alegerile prezidentiale au fost avertizati in legatura cu riscurile teroriste care planeaza asupra campaniei si au primit fotografii cu cei doi suspecti, au anuntat surse apropiate lui Emanuel Macron si lui Marine Le Pen, cei care vor intra in al doilea tur de scrutin, potrivit sondajelor citate de News.ro.

„Numai Francois Fillon a facut obiectul unei masuri de protectie sporite”, a spus un apropiat al candidatului Les Republicains, citat de Le Figaro. „A fost cazul la mitingurile de la Montpellier si de la Nisa”, a adaugat apropiatul candidatului de dreapta.

Un dispozitiv de securitate sporit, ce a inclus unitati ale fortei de interventie rapida RAID si lunetisti de elita, au fost mobilizat la cele doua intalniri ale lui Fillon cu alegatorii.

Apropiati ai lui Marine Le Pen, candidata Frontului National (FN), au dat asigurari ca aceasta ia amenintarea cu atentate „in serios”. Ea conteaza, insa, pe „profesionalismul” fortelor de securitate pentru a evita ce este mai rau, au adaugat ei.

Presedintele francez Francois Hollande a salutat operatiunea remarcabila ce a permis retinerea suspectilor, cu cinci zile inainte de alegeri. „Tot ce pot spune este ca serviciile noastre si politistii nostri au lucrat in mod remarcabil, ceea ce ne-a permis sa arestam doua personae” suspectate ca pregateau un atentat, a spus el.

Si Emmanuel Macron a felicitat fortele de ordine. Aceste evenimente „amintesc ca amenintarea terorista este in continuare foarte sporita pe teritoriul nostru”, a subliniat favoritul in cursa pentru presedintia Frantei.

Primaria Parisului a decis marti sa interzica toate intalnirile publice in seara primului tur de scrutin al alegerilor, ce va avea loc duminica.