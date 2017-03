Doi barbati ucisi in Paris de un individ ce a strigat "Allah Akbar": “A lasat cutitul si s-a rugat pana la venirea politiei"

Politia a arestat un barbat care ar fi ucis doi oameni taindu-le gatul cu un cutit, in curtea interioara a unui imobil parizian. Martorii oculari spun ca omul a strigat “Allah Akbar!” inainte de a-i ataca si ca ar avea legaturi cu Islamul radical.. Surse din politie spun insa ca ar putea fi vorba de un conflict familial si ca victimele ar fi tatal si fratele ucigasului.

Un vecin spune ca auzit strigatele de ajutor in jurul orei 11. „M-am uitat pe fereastra si am vazut un om intins pe jos, intr-o balta de sange. Un alt om statea in picioare langa el, imbracat intr-o djellaba [roba lunga cu maneci, purtata mai ales in Maghreb] alba. A lasat jos cutitul, s-a pus in genunchi si a inceput sa se roage pana cand a venit politia si l-a luat”.

Un alt locatar din cladire, in varsta de 64 de ani, povesteste ca iesea la cumparaturi cand a ajuns la scena masacrului. „Am vazut un cadavru intr-o mare de sange, intins pe jos in fata cutiilor de scrisorii. Era un carnagiu. Am iesit repede si am vazut un alt om, plin si el de sange”. Cladirea este inconjurata acum de oamenii legii, care au intrerupt circulatia pe strada. O ancheta urmeaza sa stabileasca mobilul atacului.