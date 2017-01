Doi cetateni chinezi, arestati in Turcia pentru implicare in atacul din clubul Reina. Amandoi ar avea legaturi cu ISIS

Doi chinezi uiguri au fost arestati in Turcia in legatura cu atacul sangeros care a avut loc in noaptea dintre ani intr-un club din Istanbul, atac soldat cu 39 de morti si revendicat de organizatia jihadista Statul Islamic (SI), informeaza sambata mass-media din Turcia, citate de AFP.

Cei doi suspecti, identificati ca Omar Asim si Abuliezi Abuduhamiti, au fost arestati si acuzati de "apartenenta la o organizatie terorista", de "achizitie de arme de foc fara autorizatie" si de "complicitate la uciderea a 39 de persoane", a raportat in noaptea de vineri spre sambata agentia de presa Anadolu, citand un procuror.

Potrivit agentiei, un martor ocular din Konya (sud) l-ar fi vazut pe Asim in compania presupusului atacator din club, a carui nationalitate exacta nu a fost confirmata si care este in continuare dat in urmarire, in pofida unei ample operatiuni pentru prinderea lui.

Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, a anuntat sambata trecuta ca presupusul atacator a fost identificat, fara a dezvalui nici numele, nici nationalitatea lui, in timp ce vicepremierul turc a afirmat ca acesta este probabil de origine uigura.

Uigurii sunt turcofoni majoritar musulmani, care locuiesc in mare parte in regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, regiune denumita odata "Turkestanul oriental".

Presa din Turcia a evocat existenta posibila a unei celule formate din jihadisti originari din Asia Centrala si a raportat ca presupusul atacator, cu nume de razboi Abou Mohammad Khorassani, s-ar fi instalat in noiembrie la Konya, impreuna cu familia sa.

Cel putin 35 de oameni au fost arestati in legatura cu atentatul, potrivit Anadolu.

In timpul noptii dintre ani, 39 de oameni, dintre care 27 cetateni straini, au fost ucisi intr-un cunoscut club din Istanbul, Reina, situat pe malul Bosforului, pe partea europeana a Istanbulului.

Sangerosul atac a fost revendicat de SI, care ii reproseaza Turciei, tara majoritar musulmana, interventia sa in Siria si participarea la coalitia condusa de Washington impotriva acestei grupari jihadiste in Siria si Irak.