Doi copii mici, lasati singuri in masina, timp de o ora. Unul dintre ei a reusit sa porneasca motorul

Doi copii mici, de circa doi şi trei ani, au fost lăsaţi singuri în maşină, cu cheile în contact. Iar una dintre fetiţe, aflată pe scaunul şoferului, chiar a reuşit să pornească motorul! Martorul susţine că mama copiilor a venit abia după o oră.

Imaginile au fost postate pe Facebook şi au stârnit discuţii aprinse, dar şi investigaţia celor de la Protecţia Copilului, care încearcă să stea de vorbă cu mama copiilor.

Imaginile au fost filmate luni, în parcarea unui hypermarket din Constanţa. În imagini se vede cum două fetiţe stau singure în maşină. Una dintre ele, care nu pare să aibă mai mult de doi ani, stă cuminte în scaunul auto, iar cealaltă, pe locul şoferului, se joacă la volan.

Bărbatul care a filmat şocat aceste scene susţine că fetele au fost lăsate singure în maşină mai bine de o oră, timp în care s-ar fi putut petrece orice. Cheile maşinii erau în contact.

Martor: ”Până să îmi vină mie ideea să filmez, fetiţa a pornit şi maşina şi atunci m-am panicat. Am filmat şi m-am dus la geam să stau cu fetiţa să o ţin de vorbă. Am vrut iniţial să intru în maşină să iau cheile din contact şi am stat la geam şi am ţinut fetiţa de vorbă. Am întrebat-o unde-i mami, ce faceţi voi acolo, măcar să îi distrag atenţia să nu facă altceva.”

Imaginile au fost postate pe internet, iar autorităţile s-au autosesizat.

Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei pentru Protecţia Copilului Constanţa: ”Au fost clar într-o situaţie de real pericol. Având în vedere că numărul autoturismului este lizibil din filmarea respectivă ne vom adresa în scris poliţiei.”

Cazul nu este unul singular, din păcate. Militarii de la ISU recunosc că nu de puţine ori au fost nevoiţi să intervină în cazuri în care copii mici erau lăsaţi singuri în maşini, de către părinţi.

Anca Chiriţă,- purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea: ”Copiii sunt impresizibili, nu au discernământ, pot acţiona atât sistemele de încălzire - răcire ale autoturismelor, în cazul în care acestea sunt pornite. De asemenea, pot acţiona sistemele de deschidere a gemurilor şi prin acţiunile lor involuntare pot provoca chiar şi tragedii.”

Acum două săptămâni, în judeţul Vaslui, un băiat de zece ani, care se juca singur în maşină, a murit sufocat în geamul de la portieră, după ce a declanşat sistemul de închidere automată.

Deocamdată, poliţiştii din Constanţa spun că nu au cadrul legal pentru a porni o anchetă.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului susţin că mama celor două fetiţe va fi chemată pentru informare şi consiliere.

Asistenţii consideră că fetele au fost în pericol şi vor să-i explice mamei că astfel de situaţii se pot termina cu o tragedie. Din punctul de vedere al autorităţilor, minorii nu pot fi lăsaţi nesupravegheaţi pe o durată atât de mare e timp într-un autoturism în care şi cheile erau în contact.

Pe de altă parte, bărbatul care a filmat scena susţine că că mama fetiţelor nu părea deloc îngrijorată, iar când s-a întors la autoturism chiar a devenit recalcitrantă.