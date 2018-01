Doi indivizi mascati au atacat o scoala din Rusia. Opt elevi si o profesoara, raniti - FOTO si VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata. Cei doi adolescenti, de 16 si 17 ani, care nu invatau in aceasta scoala, au intrat abuziv peste elvii clasei a patra si au inceput sa-i raneasca cu cutitele.

In aparare le-a sarit profesoara, care insa a fost injunghiata in zona gatului. Ulterior, indivizii au atacat alti 14 elevi. Panicati, au inceput sa fuga in toate partile.

“Unii copii au ramas ostatici in scoala. Mama mi-a zis la telefon. Nimeni nu este lasat sa intre inauntru.”

Cand elevii au inceput sa strige, a fost declansata alarma de incendii, iar la scurt timp, fortele de ordine venite la fata locului i-au retinut pe cei doi atacatori.

Presa rusa a difuzat imagini in care unul dintre ei, care ar fi incercat sa se sinucida dupa atac, este scos in catuse din institutia de invatamant si preluat de o ambulanta.

Versiunea preliminara arata ca cei doi au trecut neobservati pe langa paznicul institutiei de invatamant dupa ce au intrat prin usa din spate.

“A fost oribil. Terifiant mai bine spus, toti copiii strigau. Ne-am speriat. Am crezut ca e un incendiu. Panicati am fugit de acolo.”

Presa rusa scrie ca atacatorii sunt elevi a ai altor scoli aflate in apropiere. Unul dintre ei este eminent si castigator al mai multor olimpiade scolare. Celalalt ar avea probleme psihice, spun autoritatile. In momentul atacului, in incinta scolii se aflau circa 743 de persoane.