Doi indivizi s-au aruncat in aer concomitent, intr-o piata din Bagdad: 38 de persoane au murit, iar peste 100 au fost ranite - VIDEO

Tragedia s-a produs in aceasta dimineata chiar in inima capitalei Irakului. Cei doi atacatori si-au detonat centurile cu material explozibil intr-o piata mare din centrul orasului, unde zilierii se aduna pentru a cauta de lucru.

“Eram acolo cand s-a produs atacul. Am auzit doua explozii, multi oameni au fost ucisi, in mare parte muncitori.”

Potrivit autoritatilor locale, 105 persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme, dintre care mai multe se afla in stare grava. Autoritatile din Irak spun ca bilantul mortilor ar putea creste. In aceeasi zona anterior au mai avut loc explozii. Ca urmare a atacului, in regiune au fost trimise echipaje a fortelor de securitate.