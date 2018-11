Doi migranti, descoperiti intr-un autocar al fanilor Liverpool. Reactia suporterilor a devenit viralt - FOTO

Fanii clubului englez au avut o surpriză uriaşă la întoarcerea de la Paris, unde echipa lor favorită a fost învinsă de PSG cu 2-1. Doi tineri migranţi, de origine africană, se ascunseseră în autocarul lor – unul lângă motor, iar celălalt, lângă o roată - reuşind astfel să ajungă din Franţa în Anglia.

Reacţia fanilor Liverpool a devenit virală. Englezii i-au primit cu bucurie, s-au fotografiat cu cei doi refugiaţi şi chiar i-au îmbrăţişat. I-au luat cu ei în autocar şi le-au dat de mâncare. Unul dintre migranţi a strigat „Liverpool”, iar fanii l-au aclamat, scrie Liverpool Echo.

„Nu pot să îmi imaginez ce au văzut tipii ăştia, ce riscuri şi-au asumat ca să intre în ţara noastră, şi călătoria lor încă nu s-a încheiat”, a reacţionat unul dintre suporteri.

Incredible scenes on one coach coming back from Paris! https://t.co/9uJFNjzUjM