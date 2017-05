Doi moldoveni, arestati in Italia pentru tentativa de omor: au intrat bauti intr-un local, iar angajatii au refuzat sa le mai ofere alcool. Ce s-a intamplat dupa asta

Totul s-a intamplat vineri seara intr-un local din orasul italian Fabro. Potrivit presei italiene, cei doi moldoveni de 20 si respectiv 24 de ani, fiind bauti, au intrat in jurul orei 23:00 in local. Cei doi s-au asezat la o masa si au continuat sa bea alcool. Astfel, la un moment dat, vazand ca cei doi frati sunt in stare de ebrietate avansata, administratia localului a refuzat sa le mai ofere alcool, iar atunci a inceput haosul. Moldovenii au lovit in cap, cu o sticla sparta, un alt client, iar mai apoi l-au batut crunt si pe administratorul barului. Imediat dupa asta cei doi au luat la fuga.

Clientii localului au sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns politia si ambulanta. Atat clientul ranit cat si administratorul localului au fost transportati de urgenta la spital. Administratorul a fost operat si se afla in stare critica.

Ulterior, moldovenii au fost retinuti de carabinierii italieni si plasati in arest pentru tentativa de omor. Cei doi frati nu sunt la prima abatere de la lege.