Doi moldoveni, prinsi in timp ce transportau migranti la bordul unei nave

Nava a fost interceptată ieri dimineaţa, la aproximativ 11 mile în larg de la Santa Maria di Leuca, provincia Lecce.

Migranţii, 42 de bărbaţi adulţi, 7 femei, dintre care două însărcinate şi 11 minori, dintre care doi erau neînsoţiţi. Aceştia sunt de orgine kurdă, indiană şi pakistană şi au fost plasaţi în case familiale din zonă.

Cetăţenii moldoveni, care se aflau la cârma navei sub pavilionul Statelor Unite ale Americii, au fost arestaţi sub acuzaţia de facilitare a imigraţiei ilegale. Ambarcaţiunea a fost dusă la portul Gallipoli şi a fost pusă sub sechestru.

Sursa: stirilocale.md