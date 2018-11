Doi oameni au murit, iar patru sunt dati disparuti, dupa ce un segment dintr-o autostrada s-a prabusit in Portugalia - VIDEO

Incidentul a avut loc ieri intr-o zona cu numeroase cariere de marmura din sud-estul Portugaliei. Din cauza ploilor torentiale, s-a produs o alunecare de teren, astfel ca o portiune din autostrada, care trecea printr-o cariera, s-a prabusit. Doi barbati aflati in zona in acel moment, au murit.

Un excavator si doua masini au cazut in gol de la o inaltime de 80 de metri, iar potrivit serviciului de urgenta, patru persoane au fost date disparute.

Eforturile de salvare sunt extrem de dificile, din motiv ca vehiculele au cazut intr-o groapa de la baza carierei, acoperita de namol si apa. In plus, in zona exista riscul producerii alunecarilor de teren.