In urma surparii constructiei, un camion si o automacara au cazut in gol. Cauza prabusirii nu se cunoaste deocamdata. Presa rusa scrie ca alte trei incidente similare au avut loc luna trecuta in Federatia Rusa, cauza fiind circulatia pe poduri a camioanelor de mare tonaj care depaseau greutatea admisa.