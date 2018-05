Doi oameni, raniti in urma unei tornade produse in vestul Germaniei. Rafalele puternice de vant au distrus zeci de locuinte si au doborat numerosi copaci - VIDEO

Doi oameni au fost raniti in urma unei tornade produse in vestul Germaniei. Rafalele puternice de vant au distrus zeci de locuinte si au doborat numerosi copaci. Vremea nu va fi buna nici in urmatoarele zile, anunta meteorologii, iar autoritatile spun ca salvatorii sunt in alerta. Pe retelele de socializare au aparut imagini cu fenomenul meteo rar pentru Europa.