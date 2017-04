Doi politisti francezi au fost impuscati pe Champs-Elysees. Unul dintre ei a murit - FOTO si VIDEO

Potrivit BFMTV, unul dintre ei a murit, iar altul este in stare grava. Atacatorul a fost neutralizat la scurt timp dupa incident. Bulevardul a fost inchis, iar foarte multe masini de politie au fost trimise la fata locului. Populatia a fost sfatuita sa evite zona in aceste momente.

BREAKING: Paris shooting - Police officer killed and another injured at the Champs Elysee:

DEVELOPING: 1 Police Officer Dead, Another Wounded In Paris Shooting

Cops forcing people further back, this as close as I could get #ChampsElysees

