Cinci persoane, printre care doi romani au murit intr-un grav accident produs in Marea Britanie. "Plecasera in Anglia sa castige un ban"

Printre victime se afla si doi soti originari din localitatea Tulnici din judetul Vrancea, Romania, care plecasera din tara pentru un loc de munca mai bine platit, spune primarul comunei din care provin cei doi romani.

Accidentul rutier a avut loc pe autostrada M6, langa localitatea Stafford, situata in apropiere de zona metropolitana Birmingham, in jurul orei locale 4.30 (6.30 ora Romaniei), dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism Nissan Micra.

Autoritatile britanice au confirmat moartea soferului, precum si a patru pasageri din Nissan Micra, in vreme ce o a sasea persoana - un barbat de aproximativ 40 de ani - este internata in stare critica la Spitalul Universitar Royal Stoke, potrivit expressandstar.com.

We have removed the central barrier to release traffic trapped within #M6 S/B btwn J15 #Stoke + J14 #Stafford. Pls await @CMPG instruction. pic.twitter.com/K6tTsGmAo8

— Highways England (@HighwaysWMIDS) May 24, 2017

De asemenea, politistii l-au arestat imediat pe soferul TIR-ului, un barbat in varsta de 60 de ani, originar din zona West Midlands, care a scapat nevatamat in urma accidentului rutier.

Printre persoanele decedate se numara patru femei si un barbat, iar autoritatile britanice au demarat procedura de identificare si de contactare a rudelor, fara sa anunte nationalitatea victimelor.

O sectiune de aproape 18 kilometri din autostrada a fost inchisa timp de mai bine de opt ore in urma accidentului rutier, iar autoritatile au inceput sa permita trecerea masinilor prin zona in jurul orei locale 12.30 (14.30 ora Romaniei). Imaginile distribuite de presa britanica au surprins carosabilul acoperit de resturi, inclusiv o portiera a autovehiculului Nissan Micra.

Potrivit primarului comunei Tulnici, judetul Vrancea, Aurel Botu, printre persoanele decedate se afla si doi soti originari din aceasta localitate.

Cucoana si Marius Zevian plecasera de aproximativ doi ani in Marea Britanie in cautarea unui loc de munca mai bine platit. Cei doi lucrau in agricultura, iar miercuri, in ziua accidentului, s-ar fi indreptat spre locul de munca, in masina lor, alaturi de alte patru persoane.

"O familie de oameni modesti, mai sarmani. Au un fiu plecat la munca in Germania, sofer pe tir. Plecasera in Anglia sa castige un ban ca sa ii poata lua o casa copilului. Am aflat de la rudele unor romani care locuiesc si muncesc acolo, cu familia decedata, apoi confirmrea a venit de la fiul celor doi soti. Vineri avem sedinta de consiliu local si o sa propun sa ii ajutam financiar pentru ca familia sa ii poata aduce in tara, sa ii ingroape crestineste in satul natal", a declarat pentru News.ro primarul localitatii Tulnici.