Doi romani, condamnati la inchisoare pe viata in Canada. Si-au inchis fiul in casa si l-au infometat pana a murit

Magistratii canadieni au explicat ca cei doi parinti romani au planificat uciderea fiului lor si l-au fortat sa ramana inchis in casa in timp ce il infometau pana la moarte, transmite CBC Canada.

Alex Radita a murit pe 7 mai 2013, iar parintii sai au fost condamnati la inchisoare pe viata si vor petrece pana la 25 de ani in spatele gratiilor inainte de a deveni eligibili pentru eliberare conditionata.

Judecatoarea Karen Horner a explicat ca adolescentul a fost tinut in mod deliberat in izolare de catre parintii sai si nu a avut niciun contact cu vreo persoana care putea sa intervina, adica cu vreun medic sau profesor.

Procurorii au explicat ca adolescentul era osandit la moarte atat timp cat locuia cu parintii sai, insa avocatul apararii a incercat sa argumenteze ca cei doi nu pot fi gasiti vinovati pentru moartea lui Alex Radita.

Emil si Rodica Radita au refuzat adeseori sa-si trateze fiul pentru diabet, desi a fost diagnosticat atunci cand era doar un bebelus.

”Actiunile dvs. sunt dincolo de orice intelegere. Ati persistat in aceasta incredere aroganta pana ce el a murit”, a declarat Horner.

Cei doi parinti romani au refuzat sa se adreseze in fata instantei inainte de citirea sentintei.

Procuroarea Susan Pepper a precizat ca sentinsa ilustreaza ”magnitudinea suferintei prin care a trecut Alex”.

In 2003, Alex avea doar cinci ani atunci cand a ajuns la spital in stare critica, fiind la doar cateva ore de moarte din cauza diabetului netratat, dupa cum au apreciat medicii canadieni.

Atunci, autoritatile au decis sa-l scoata din familie, dar parintii sai au fost repusi un an mai tarziu in drepturile parintesti, intrucat un magistrat a decis ca medicii si profesorii pot sa-l supravegheze in continuare pe Alex Radita.

Insa, familia s-a mutat cinci ani mai tarziu in alta provincie si parintii nu l-au mai trimis niciodata la scoala.

De asemenea, copilul nu a mai ajuns niciodata la spital pana la moartea sa, atunci cand era acoperit de 44 de ulcere si nu cantarea mai mult de 17 kilograme.

Sursa foto: Global News