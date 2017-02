Doi romani, pe coloana sonora a filmului Fifty Shades Darker. "Ne-am luat in brate de fericire". Piesa lor a ajuns hit

In aceasta a doua parte si-au pus amprenta si doi artisti romani, care au compus una dintre melodiile din film. Cantecul este interpretat de Nick Jonas si Nicki Minaj.

Piesa "Bom Bidi Bom", inclusa pe coloana sonora a filmului "Fifty Shades Darker", a fost compusa de doi romani, Marcel Botezan si Sebastian Barac.

Seba: Ne-am luat in brate de fericire. Orice compozitor isi doreste ca piesa lui sa ajunga la un artist de talie internationala precum Nick Jonas si Nicki Minaj.

Marco: Nu stiam pentru ce artisti o sa fie. Stiam ca ar putea sa fie pe coloana sonora a filmului, dar nu stiam pentru ce artisti.

Primele imagini din film, aparute in luna septembrie, au fost vizualizate - in doar 24 de ore - de peste 114 milioane de ori, stabilind un nou record pentru productiile cinematografice.

Marc: Piesa a fost compusa aici, acum un an de zile, impreuna cu Sebi si Brian, unul dintre cei mai de succes producatori americani.

Seba: A ajuns deja pe locul 6 in iTunes in America in nici 24 de ore. Foarte multi artisti cunoscuti au lansat piese care au avut mare succes acum 2-3 ani cand a fost primul film si ne asteptam ca si de data asta albumul sa aiba mare succes."

Piesele incluse pe coloana sonora a primului film, "Fifty Shades of Grey", au avut succes in intrega lume. Printre cei care le-au interpretat se numara Beyonce, The Weeknd, Ariana Grande si Ellie Goulding.