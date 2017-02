Doliu in lumea cinematografiei. Bill Paxton, cunoscut pentru rolurile sale in filme celebre, cum ar fi Titanic sau Terminator, s-a stins - VIDEO

S-a intamplat in urma unor complicatii, aparute dupa o interventie chirurgicala pe cord. Bill Paxton avea 61 de ani. Recent, actorul a fost nominalizat la 3 Globuri de Aur, pentru performantele sale in filme. Paxton si-a inceput cariera acum 40 de ani, timp in care a jucat in zeci de pelicule. In ultimii ani, a devenit celebru si pentru rolurile in seriale.