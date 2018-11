Doliu in lumea comicsurilor americane. Creatorul benzilor desenate Marvel, Stan Lee s-a stins la varsta de 95 de ani intr-un spital din California - VIDEO

Nascut la 28 decembrie 1922, la New York, intr-o familie de imigranti romani, Stanley Martin Lieber visa sa scrie "marele roman american'. El a intrat in universul benzilor desenate din intamplare, fiind departe de a-si imagina ca va face sa viseze generatii intregi de fani de super-eroi.

Stan LEE: “Din toate timpurile mi-am dorit sa pot face ceva mai bun decat comicsurile, dar se pare ca nu exista ceva mai bun.”

La 17 ani, gaseste un loc de munca la Timely Comics, departamentul de benzi desenate al unei edituri. In calitate de simplu asistent, el este responsabil cu aducerea cafelei si umplerea calimarilor desenatorilor.

Doi ani mai tarziu, doi autori vedeta ai casei sunt concediati, iar lui Lee i se ofera functia de redactor-sef. Dorind sa-si pastreze numele real pentru lucrari mai "nobile", el alege pseudonimul Stan Lee.

Timp de douazeci de ani, Stan Lee conduce Timely Comics, devenit Atlas Comics, scriind povesti in toate genurile. In 1961 el imagineaza echipa de super-eroi "Cei patru fantastici" si revolutioneaza comics-urile pentru totdeauna.

Acesta devine un succes si il determina sa creeze o multitudine de noi eroi, printre care Hulk, Iron Man, Doctor Strange sau, preferatul lui, Spider-Man. In anii '60, Stan Lee devenine omul-orchestra al editurii, redenumita "Marvel". El cumuleaza functiile de scriitor, editor si director al publicatiei. Geniu in marketing, el creeaza un univers "Marvel".

Toti super-eroii sai evolueaza in aceeasi lume si se afla in paginile diferitelor reviste ale grupului. Totul se face astfel incat fanii sa aiba sentimentul de apartenenta la o comunitate. Stan Lee isi facuse o traditie din a aparea pentru cateva secunde in toate filmele bazate pe benzi desenate Marvel.

Dupa ce conduce pentru scurt timp ansamblul editurii, el paraseste Marvel la sfarsitul anilor '90, iar in 2009 editura este cumparata de Disney. Lee a ramas strans legat de editura, fiind un simbol etern al acesteia. Stan Lee avea 95 de ani. El s-a stins din viata ieri intr-un spital din Los Angeles, dupa ce a fost luat de urgenta de o ambulanta de la resedinta sa din Hollywood.